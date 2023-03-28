Henkel нашел покупателей на российские заводы

Кто может стать покупателем, не раскрывается. Однако источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, говорит, что российские заводы компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина и Егора Кулькова, инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».