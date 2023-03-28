Henkel нашел покупателей на российские заводы

Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel нашел покупателей на свои российские активы. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Речь идет об 11 заводах Henkel в России. Сделка находится на завершающей стадии, но соглашение между сторонами пока не подписано.
Кто может стать покупателем, не раскрывается. Однако источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, говорит, что российские заводы компании может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина и Егора Кулькова, инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».
Два собеседника газеты отмечает, что мажоритарными владельцами российских активов Henkel должны стать акционеры «Фармстандарта». Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки.
По словам одного из источников, в соглашении пропишут возможность обратного выкупа заводов. Заводы продолжат выпускать продукцию под брендами Henkel после продажи, пишут «Ведомости».