Twitter с апреля разрешит участвовать в опросах только верифицированным пользователям

Впервые Илон Маск задумался о том, чтобы запретить участвовать в опросах неподтвержденным аккаунтам 20 декабря. За день до этого он провел опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Из 17,5 млн пользователей, принявших участие в голосовании, 57,5% поддержали отставку Маска.