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Twitter с апреля разрешит участвовать в опросах только верифицированным пользователям

Виктория Шанина
Сегодня в 10:01

С 15 апреля только прошедшие верификацию аккаунты в Twitter смогут принимать участие в опросах. Об этом в своем твиттере сообщил владелец соцсети Илон Маск.

По словам бизнесмена, это единственный способ справиться с «роем ботов», которые работают на основе искусственного интеллекта.

«В противном случае это безнадежно проигрышная битва», — пишет Маск.

Также с 15 апреля в разделе «Для вас» среди рекомендованных аккаунтов будут видны только верифицированные пользователи.

Впервые Илон Маск задумался о том, чтобы запретить участвовать в опросах неподтвержденным аккаунтам 20 декабря. За день до этого он провел опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Из 17,5 млн пользователей, принявших участие в голосовании, 57,5% поддержали отставку Маска.

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