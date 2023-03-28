Twitter с апреля разрешит участвовать в опросах только верифицированным пользователям

По словам бизнесмена, это единственный способ справиться с «роем ботов», которые работают на основе искусственного интеллекта.
«В противном случае это безнадежно проигрышная битва», — пишет Маск.
Также с 15 апреля в разделе «Для вас» среди рекомендованных аккаунтов будут видны только верифицированные пользователи.
Впервые Илон Маск задумался о том, чтобы запретить участвовать в опросах неподтвержденным аккаунтам 20 декабря. За день до этого он провел опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Из 17,5 млн пользователей, принявших участие в голосовании, 57,5% поддержали отставку Маска.