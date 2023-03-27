Киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы» срежиссирует музыкант Questlove

Американский музыканта Ахмир Халиб Томпсон, известный как Questlove, выступит режиссером фильма Disney «Коты-аристократы». Картина станет для него полнометражным режиссерским дебютом, сообщил Deadline.
Томпсон также станет исполнительным продюсером проекта и будет курировать музыкальное сопровождение будущего фильма. Сценарий картины подготовят Уилл Глюк и Кит Бунин.
Другими исполнительными продюсерами киноадаптации одноименного мультфильма станут Тарик Троттер, Шон Ги и Захар Золман. Кроме того, продюсированием ленты займутся Глюк и Олив Бридж.
Анимационная картина «Коты-аристократы» вышла в 1970 году. Она рассказала о семье кошек из Парижа, которым предстояло унаследовать состояние своего владельца.
По сюжету завистливый дворецкий решил избавиться от животных и похитил их. Тогда котам-аристократам пришлось объединиться с бродячим котом, чтобы вернуться из далекой деревни домой в особняк.
Режиссером оригинального мультфильма выступил Вольфганг Райтерман, автор лент «Лис и пес», «Робин Гуд», «101 далматинец», «Спящая красавица» и «Меч в камне». Среди актеров, озвучивших персонажей, были Ева Габор и Скэтмэн Крозерс.