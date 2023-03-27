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Киноадаптацию мультфильма «Коты-аристократы» срежиссирует музыкант Questlove

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:17

Американский музыканта Ахмир Халиб Томпсон, известный как Questlove, выступит режиссером фильма Disney «Коты-аристократы». Картина станет для него полнометражным режиссерским дебютом, сообщил Deadline.

Томпсон также станет исполнительным продюсером проекта и будет курировать музыкальное сопровождение будущего фильма. Сценарий картины подготовят Уилл Глюк и Кит Бунин.

Другими исполнительными продюсерами киноадаптации одноименного мультфильма станут Тарик Троттер, Шон Ги и Захар Золман. Кроме того, продюсированием ленты займутся Глюк и Олив Бридж.

Анимационная картина «Коты-аристократы» вышла в 1970 году. Она рассказала о семье кошек из Парижа, которым предстояло унаследовать состояние своего владельца.

По сюжету завистливый дворецкий решил избавиться от животных и похитил их. Тогда котам-аристократам пришлось объединиться с бродячим котом, чтобы вернуться из далекой деревни домой в особняк.

Режиссером оригинального мультфильма выступил Вольфганг Райтерман, автор лент «Лис и пес», «Робин Гуд», «101 далматинец», «Спящая красавица» и «Меч в камне». Среди актеров, озвучивших персонажей, были Ева Габор и Скэтмэн Крозерс.

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Уилл ГлюкВольфганг Райтерман
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