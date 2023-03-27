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Компании из недружественных стран обязали делать взнос в бюджет при уходе с российского рынка

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:19

Зарубежные компании, зарегистрированные в так называемых недружественных странах, обязали делать взнос в бюджет России при уходе с российского рынка. Такую меру принял Минфин РФ.

Отныне фирмы будут вынуждены платить не менее 10% от половины рыночной стоимости продаваемых активов. При продаже местного бизнеса со скидкой более 90% взнос будет больше — 10% от полной рыночной стоимости активов.

В документе Минфина эти выплаты характеризуются как «добровольные направления в федеральный бюджет денежных средств».

Ранее правительственная комиссия публиковала другие условия выдачи разрешений на выход компаний из российских активов. В декабре фирмы обязали продавать местный бизнес со скидкой не менее 50% от рыночной стоимости, а также соглашаться на рассрочку платежа за активы на один-два года или перечислять в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки.

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Минфин России
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