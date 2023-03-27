Компании из недружественных стран обязали делать взнос в бюджет при уходе с российского рынка

Ранее правительственная комиссия публиковала другие условия выдачи разрешений на выход компаний из российских активов. В декабре фирмы обязали продавать местный бизнес со скидкой не менее 50% от рыночной стоимости, а также соглашаться на рассрочку платежа за активы на один-два года или перечислять в федеральный бюджет не менее 10% от суммы сделки.