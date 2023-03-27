Графический роман о Квентине Тарантино выйдет в октябре 2023 года

Издательство Titan Comics выпустит в октябре 2023 года графический роман о режиссере Квентине Тарантино. Об этом сообщил Collider.
Комикс будет называться «Квентин от Тарантино». Его автором выступит Эмейзинг Эмезиане — автор графического романа «Клан». Новый проект Эмезиане расскажет о карьере знаменитого кинематографиста.
Из комикса можно будет узнать о временах, когда Тарантино работал в видеомагазине, а также о создании его авторского стиля и написании культовых диалогов.
Обложка романа, как отмечает издание, полна пасхалок и отсылок к киноработам Тарантино. Например, герой комикса изображен в позе, известной по «Криминальному чтиву», и в желтых кроссовках, которые можно было увидеть в дилогии «Убить Билла».
Кроме того, на кавере нарисована статуэтка «Оскар», есть оммаж Брюсу Ли, а названия видеокассет напоминают о любимых фильмах Тарантино — «Таксисте», «Рио-Браво» и спагетти-вестерне «Хороший, плохой, злой».
«Его фильмы — это любовные письма жанрам, режиссерам и звездам, а также книгам и комиксам, на которых он вырос. Так что это казалось идеальным, что писатель, художник и поклонник Тарантино, Эмейзин Эмезиане, станет тем, кто запечатлит стилистические изменения и эволюцию этой уникальной карьеры», — сказал глава отдела креатива и развития бизнеса Titan Comics Дункан Бейзли.
По его словам, Эмезиане удалось рассказать о Тарантино так, как это мог бы сделать сам режиссер — «с талантом, остроумием и чертовски незабываемыми диалогами». «Думаю, Квентин бы одобрил», — заявил Бейзли.