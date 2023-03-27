Графический роман о Квентине Тарантино выйдет в октябре 2023 года

«Его фильмы — это любовные письма жанрам, режиссерам и звездам, а также книгам и комиксам, на которых он вырос. Так что это казалось идеальным, что писатель, художник и поклонник Тарантино, Эмейзин Эмезиане, станет тем, кто запечатлит стилистические изменения и эволюцию этой уникальной карьеры», — сказал глава отдела креатива и развития бизнеса Titan Comics Дункан Бейзли.