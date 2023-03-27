Джессика Честейн снимется в мини-сериале «Ученый»

Американская актриса Джессика Честейн, известная по кинопроектам «Прислуга» и «Интерстеллар», снимется в мини-сериале «Ученый» («The Savant»), который выпустит Apple. Об этом сообщил Deadline.
Шоу расскажет о сверхсекретном сыщике по прозвищу Ученый, который проникает в онлайн-группы ненависти, чтобы вычислить самых жестоких людей в стране. Главного героя сериала как раз и сыграет Честейн.
Проект будет состоять из восьми серий, которые разработает Мелисса Джеймс Гибсон при содействии продакшен-компаний Fifth Season и Anonymous Content. В основу сериала ляжет реальная история, опубликованная Андреей Стэнли в Cosmopolitan.
Стэнли выступит консультантом шоу. Честейн станет исполнительным продюсером проекта наряду с Гибсон, Келли Кармайкл, Джелликой Джайлс и Мэттью Хайнеманом. Хайнеман будет также режиссером «Ученого».