Реклама
Новости

В кинотеатре «Пионер» пройдет спецпоказ фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:58

В кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Вечный свет», который снял в 2019 году французский режиссер Гаспар Ноэ. Главные роли в картине исполнили Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль.

50-минутное гипнотическое киноэссе, посвященное кинематографу, моде и современной музыке, можно будет посмотреть 5 апреля. Билеты на показ продаются на «Афише».

«Вечный свет» входил во внеконкурсную программу Каннского фестиваля. Фильм получил смешанные оценки кинокритиков, став, тем не менее, яркой метафорической драмой о ведьмах.

Картина предназначена для совершеннолетней аудитории. В ней помимо Генсбур и Далль можно увидеть Мику Арганьярас, Янник Боно, Лупа Бранковича и Стефанию Кристиан.

Вместе с «Вечным светом» в «Пионере» представят короткометражную ленту Луки Гуаданьино «Невероятная». Эти фильмы откроют цикл показов про моду, подготовленный кинотеатром совместно с компанией A-One и Школой дизайна ВШЭ.

расскажите друзьям
теги
ВШЭ
люди
Гаспар НоэШарлотта ГенсбурБеатрис ДалльЛука Гуаданьино
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»