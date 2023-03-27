В кинотеатре «Пионер» пройдет спецпоказ фильма Гаспара Ноэ «Вечный свет»

В кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ фильма «Вечный свет», который снял в 2019 году французский режиссер Гаспар Ноэ. Главные роли в картине исполнили Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль.
50-минутное гипнотическое киноэссе, посвященное кинематографу, моде и современной музыке, можно будет посмотреть 5 апреля. Билеты на показ продаются на «Афише».
«Вечный свет» входил во внеконкурсную программу Каннского фестиваля. Фильм получил смешанные оценки кинокритиков, став, тем не менее, яркой метафорической драмой о ведьмах.
Картина предназначена для совершеннолетней аудитории. В ней помимо Генсбур и Далль можно увидеть Мику Арганьярас, Янник Боно, Лупа Бранковича и Стефанию Кристиан.
Вместе с «Вечным светом» в «Пионере» представят короткометражную ленту Луки Гуаданьино «Невероятная». Эти фильмы откроют цикл показов про моду, подготовленный кинотеатром совместно с компанией A-One и Школой дизайна ВШЭ.