В Москве десять человек наградили премией «Золотая маска» за вклад в театральное искусство

В Большом театре вручили премии «Золотая маска» за вклад в театральное искусство. Об этом сообщило РИА «Новости».
Награду присудили десяти людям, в том числе солистке Большого театра Маквале Касрашвили, балерине Марине Кондратьевой, актрисе Иркутского драмтеатра имени Охлопкова Наталье Королевой и актрисе БДТ имени Товстоногова Светлане Крючковой.
Также награду получил театральный режиссер Вениамин Фильштинский, художник театра Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, актер Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль и худрук Театра-студии Владимирского театра драмы Николай Горохов.
Церемония награждения состоялась в Международный день театра, который отмечают 27 марта. «Золотую маску» в 2023 году вручают уже в 20-й раз, награда существует с 1993 года.