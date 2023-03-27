Реклама
Новости

В Москве десять человек наградили премией «Золотая маска» за вклад в театральное искусство

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:24

В Большом театре вручили премии «Золотая маска» за вклад в театральное искусство. Об этом сообщило РИА «Новости».

Награду присудили десяти людям, в том числе солистке Большого театра Маквале Касрашвили, балерине Марине Кондратьевой, актрисе Иркутского драмтеатра имени Охлопкова Наталье Королевой и актрисе БДТ имени Товстоногова Светлане Крючковой.

Также награду получил театральный режиссер Вениамин Фильштинский, художник театра Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, актер Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль и худрук Театра-студии Владимирского театра драмы Николай Горохов.

Церемония награждения состоялась в Международный день театра, который отмечают 27 марта. «Золотую маску» в 2023 году вручают уже в 20-й раз, награда существует с 1993 года.

расскажите друзьям
люди
Марина КондратьеваНаталья КоролеваСветлана КрючковаВениамин ФильштинскийВиктор АрхиповСветлана ВаргузоваЮрий ВеденеевАнатолий ГоргульНиколай Горохов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»