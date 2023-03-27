В Москве пройдет турнир первой в России медийной баскетбольной лиги

С 1 по 30 апреля пройдет первый в России турнир баскетбольной медиалиги. На площадке столкнутся команда рэпера Элджея, исполнители Яникс и T-Killah, футболист Дмитрий Тарасов и другие известные личности. Купить билеты можно здесь.
Основной турнир пройдет в два этапа, где каждый сыграет с каждым. В плей-офф выйдут восемь команд, которые сыграют по олимпийской системе. Свое участие подтвердили команды Hoops, Goats, Omanko, Basement, Pena, AVG, Sayonaraboys и «Родина Медиа».
Игры пройдут в формате 3×3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. В составе команд до 10 человек, при этом во время игры на площадке одновременно может находиться только один профессиональный баскетболист. Размер площадки уменьшат: 20 метров вместо привычных 28 метров.
Создатели турнира — основатели вечеринок Basement Moscow в партнерстве с Филом Кострубовым, они тоже сформируют свою команду. Место проведения матчей — Arbat Hall, где помимо баскетбола будут вечеринки от Basement.