В Москве пройдет турнир первой в России медийной баскетбольной лиги

Игры пройдут в формате 3×3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого игрового времени. В составе команд до 10 человек, при этом во время игры на площадке одновременно может находиться только один профессиональный баскетболист. Размер площадки уменьшат: 20 метров вместо привычных 28 метров.