Реклама
Новости

Спектакли, концерты и стендап со скидками до 70%: последний день акции «Афиши» ко Дню театра

Виктория Шанина
Сегодня в 16:51

27 марта завершается акция ко Всемирному дню театра от «Афиши». Билеты на спектакли, концерты и стендап еще можно успеть купить со скидками до 70%.

В акции участвуют «Школа современной пьесы», «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Театр на Бронной, Московский академический театр сатиры, Александринский театр, «Санктъ-Петербургъ Опера», Театр имени Ленсовета. Полный перечень театров и постановок можно найти по ссылке.

Со скидкой можно сходить и на те спектакли, которые показывают театры из других городов на гастролях. Например, москвичам доступны постановки петербургского Александринского театра и пермского «Театра-Театра».

Также акция распространяется на «Большой стендап-концерт», шоу «Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos», а также «Романтический вечер в Париже. Орган и оркестр» и другие культурные события в 60 городах России.

Воспользоваться спецпредложением могут люди, достигшие 18 лет и проживающие в России. Для этого им необходимо купить билеты на сайте «Афиши» или в ее мобильном приложении. Подробные правила акции читайте здесь.

расскажите друзьям
люди
Аркадий Райкин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»