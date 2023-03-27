Спектакли, концерты и стендап со скидками до 70%: последний день акции «Афиши» ко Дню театра

27 марта завершается акция ко Всемирному дню театра от «Афиши». Билеты на спектакли, концерты и стендап еще можно успеть купить со скидками до 70%.
В акции участвуют «Школа современной пьесы», «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Театр на Бронной, Московский академический театр сатиры, Александринский театр, «Санктъ-Петербургъ Опера», Театр имени Ленсовета. Полный перечень театров и постановок можно найти по ссылке.
Со скидкой можно сходить и на те спектакли, которые показывают театры из других городов на гастролях. Например, москвичам доступны постановки петербургского Александринского театра и пермского «Театра-Театра».
Также акция распространяется на «Большой стендап-концерт», шоу «Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos», а также «Романтический вечер в Париже. Орган и оркестр» и другие культурные события в 60 городах России.
Воспользоваться спецпредложением могут люди, достигшие 18 лет и проживающие в России. Для этого им необходимо купить билеты на сайте «Афиши» или в ее мобильном приложении. Подробные правила акции читайте здесь.