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За первый уик-энд «Джон Уик-4» собрал в России 300 млн рублей. Это лучший дебют года

Виктория Шанина
Сегодня в 12:16

По предварительным данным, лидером минувшего уик-энда по кассовым сборам в России стал голливудский боевик «Джон Уик-4». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина заработала с пятницы по субботу около 300 млн рублей. Это лучший старт в российских кинотеатрах в 2023 году.

Средняя заполняемость залов составила 27 человек на сеанс — это наилучший показатель среди премьер прошлой недели. Кроме того, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», четвертая часть франшизы про Джона Уика дебютировала лучше всех предыдущих.

«Джон Уик-4» вышел в российский прокат 23 марта. В новом фильме главный герой в исполнении Киану Ривза решает одержать победу над Правлением кланов и даже находит способ это провернуть. Но для этого ему придется сразиться с новым антагонистом франшизы и своим бывшим другом Кейном, которого послали убить Джона Уика.

Помимо Ривза в фильме снялись Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Донни Йен, Шамир Андерсон, Билл Скарсгорд, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс и Клэнси Браун. Иэн МакШейн вернулся к роли Уинстона, менеджера отеля Continental.

Евгений Ткачев заявил, что теперь боевики будут делить на до и после четвертого «Джона Уика», и рассказал, почему этот фильм войдет в историю кинематографа.

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Киану РивзЛоренс ФишбернЛэнс РеддикШамир АндерсонБилл СкарсгордКлэнси БраунИэн МакшейнЕвгений Ткачев
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