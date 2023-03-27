За первый уик-энд «Джон Уик-4» собрал в России 300 млн рублей. Это лучший дебют года

«Джон Уик-4» вышел в российский прокат 23 марта. В новом фильме главный герой в исполнении Киану Ривза решает одержать победу над Правлением кланов и даже находит способ это провернуть. Но для этого ему придется сразиться с новым антагонистом франшизы и своим бывшим другом Кейном, которого послали убить Джона Уика.