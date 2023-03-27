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Суд прекратил дело о дискредитации ВС РФ против фронтмена «Ногу свело!» Максима Покровского

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Суд Москвы прекратил дело о дискредитации армии против лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, сообщают ТАСС и «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката музыканта Александра Передрука.

Дело прекратили в связи с истечением сроков давности. Полиция обнаружила пост в мае 2022 года, а суд протокол поступил только в марте 2023-го.

Покровскому грозил административный штраф в размере 50 тыс. рублей за пост во «ВКонтакте». В начале военной спецоперации России на территории Украины музыкант высказывался резко против нее, а также записал песни и клипы с ее осуждением.

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Максим Покровский
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