Актриса и кулинар Флоренс Пью запустит собственное шоу, посвященное готовке

В недавнем подкасте «Happy Sad Confused» актриса заявила, что уже три года думает о создании собственного кулинарного шоу, и теперь, наконец, планирует воплотить задумку в жизнь. «Когда я начала выкладывать рецепты во время пандемии, мы вели разговоры о [создании шоу], но из‑за графика съемок нам пришлось просто отложить это на второй план», — сказала она ведущему Джошу Горовицу. — Но это, определенно, в разработке, это происходит. Мы пытаемся что‑то сделать».