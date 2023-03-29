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Актриса и кулинар Флоренс Пью запустит собственное шоу, посвященное готовке

Анна Красюк
Сегодня в 18:16

Британская актриса Флоренс Пью у многих зрителей ассоциируется не столько с кино, сколько с любовью к готовке. В начале пандемии она придумала в своем инстаграме* рубрику «Готовим с Фло», где делилась любимыми рецептами. Это настолько понравилось подписчикам, что она завела одноименный ютуб-канал, где можно найти, например, рецепты соуса дзадзики, домашнего мармелада, цукини с чесночными креветками или идеального, по ее мнению, чая. Даже в ролике для Vogue Пью готовила кростини, популярную итальянскую закуску.

В недавнем подкасте «Happy Sad Confused» актриса заявила, что уже три года думает о создании собственного кулинарного шоу, и теперь, наконец, планирует воплотить задумку в жизнь. «Когда я начала выкладывать рецепты во время пандемии, мы вели разговоры о [создании шоу], но из‑за графика съемок нам пришлось просто отложить это на второй план», — сказала она ведущему Джошу Горовицу. — Но это, определенно, в разработке, это происходит. Мы пытаемся что‑то сделать».

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