Актриса и кулинар Флоренс Пью запустит собственное шоу, посвященное готовке

Британская актриса Флоренс Пью у многих зрителей ассоциируется не столько с кино, сколько с любовью к готовке. В начале пандемии она придумала в своем инстаграме* рубрику «Готовим с Фло», где делилась любимыми рецептами. Это настолько понравилось подписчикам, что она завела одноименный ютуб-канал, где можно найти, например, рецепты соуса дзадзики, домашнего мармелада, цукини с чесночными креветками или идеального, по ее мнению, чая. Даже в ролике для Vogue Пью готовила кростини, популярную итальянскую закуску.
В недавнем подкасте «Happy Sad Confused» актриса заявила, что уже три года думает о создании собственного кулинарного шоу, и теперь, наконец, планирует воплотить задумку в жизнь. «Когда я начала выкладывать рецепты во время пандемии, мы вели разговоры о [создании шоу], но из‑за графика съемок нам пришлось просто отложить это на второй план», — сказала она ведущему Джошу Горовицу. — Но это, определенно, в разработке, это происходит. Мы пытаемся что‑то сделать».