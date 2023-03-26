«Ты с Россией или сам по себе»: министр спорта РФ попросил тренера сборной по футболу определиться

Тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин рассказал журналистам, что не держится за место в национальной команде. На его слова отреагировал министр спорта Олег Матыцин, передает ТАСС.
Матыцин заявил, что пост Карпина — это «не просто лицо команды, это лицо страны», которое «является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения», поэтому его высказывания создают «настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков».
«Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — добавил министр Матыцин.
21 марта перед товарищеским матчем России и Ирака Карпин заявил, что «не держится за место» тренера сборной. 25 марта он сказал, что «не держится за место в сборной, как и в „Ростове“»: «А что изменится? Нас вернут? Нет». Однако тренер сборной подчеркнул, что «это не значит, что мне не нравится работать в сборной России».
После начала военной спецоперации РФ на территории Украины российскую национальную сборную отстранили от участия в международных соревнованиях и в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.