«Ты с Россией или сам по себе»: министр спорта РФ попросил тренера сборной по футболу определиться

21 марта перед товарищеским матчем России и Ирака Карпин заявил, что «не держится за место» тренера сборной. 25 марта он сказал, что «не держится за место в сборной, как и в „Ростове“»: «А что изменится? Нас вернут? Нет». Однако тренер сборной подчеркнул, что «это не значит, что мне не нравится работать в сборной России».