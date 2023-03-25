Вышел последний сезон аниме «Покемон», продолжавшегося 26 лет

Финал аниме, продолжавшегося 26 лет, имеет множество отсылок к самой первой серии. Согласно синопсису, как и в дебютном эпизоде, Эш ночует в доме своей матери и просыпается слишком поздно, а затем спешит в лабораторию профессора Оука. «Команда Р» вновь собирается вместе, чтобы в последний раз попытаться похитить Пикачу. На завершающих кадрах Эш и Пикачу стоят на развилке, выбирая куда им отправиться дальше.