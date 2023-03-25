Вышел последний сезон аниме «Покемон», продолжавшегося 26 лет

Как и было объявлено в декабре, на японском телевидении показали последний, 1234-й эпизод аниме «Покемон». Об этом сообщает Kotaku.
В течение некоторого времени серия не будет транслироваться на английском языке из‑за сделки с Netflix, на котором периодически выходят сразу несколько эпизодов «Покемона».
Финал аниме, продолжавшегося 26 лет, имеет множество отсылок к самой первой серии. Согласно синопсису, как и в дебютном эпизоде, Эш ночует в доме своей матери и просыпается слишком поздно, а затем спешит в лабораторию профессора Оука. «Команда Р» вновь собирается вместе, чтобы в последний раз попытаться похитить Пикачу. На завершающих кадрах Эш и Пикачу стоят на развилке, выбирая куда им отправиться дальше.
Первая серия аниме, получившая название «Покемон! Я выбираю тебя!», вышла 1 апреля 1997 гола и была вдохновлена одноименной серией видеоигр от Nintendo. За 26 лет успело выйти 25 сезонов мультсериала, шоу стало одной из самых популярных японских франшиз.
Сразу после его окончания японский телеканал Tokyo TV показал трейлер следующего аниме про покемонов — Pokemon Horizons. В нем не будет Эша, а главными героями станут Лико и Рой, а также их друг профессор Фриде с напарником Капитаном Пикачу.