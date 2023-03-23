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Netflix опубликовал трейлер сериала о королеве Шарлотте из «Бриджертонов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:23

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер сериала «Королева Шарлотта: история Бриджертонов» («Queen Charlotte: A Bridgerton Story»), который выйдет на платформе 4 мая.

Спин-офф «Бриджертонов» расскажет о знакомстве юной Шарлотты с ее будущим супругом — королем Великобритании Георгом III. Трейлер показывает, что девушка вовсе не мечтала выйти замуж за монарха.

На встречу с принцем Шарлотту вынудили отправиться ее родственники и мать Георга III. Девушка хотела сбежать из королевского дворца, однако молодой король оказался привлекательным и умным мужчиной, сумевшим покорить ее сердце.

«Я осознаю, что у вас нет причин симпатизировать мне. Но если вы предоставите мне один вечер вашего времени, возможно, это заставит вас ненавидеть меня немного меньше», — заявил Шарлотте он.

Вскоре Шарлотта сочеталась браком с Георгом III, однако жизнь девушки в статусе королевы и ее отношения с британским монархом не оказались простыми. Трейлер демонстрирует, как король игнорирует супругу, а та с трудом справляется с давлением двора, становясь со временем выдающейся королевой.

В сериале можно будет увидеть не только королеву Шарлотту, но и других персонажей, известных по «Бриджертонам». Среди них — Вайолет Бриджертон и леди Данбери, которых в оригинальном шоу сыграли Рут Гемелл и Аджоа Андо.

Королева Шарлотта — реальный исторический персонаж, супруга британского короля Георга III. Широко распространено мнение, что у Шарлотты были африканские корни — в таком случае она была первым членом монаршей семьи смешанного происхождения.

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