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Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:25

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 1941 года в ходе заседания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Видео этого момента опубликовал сам Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев призвал участников встречи «запомнить слова генералиссимуса».

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», — говорится в телеграмме Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года.

«Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило», — заключил Медведев. При этом он отметил, что российский ВПК «раскочегарился» и «работает активно»: «Большинство предприятий работает в три смены, работает с колес, производит самые современные виды российских вооружений. Самое главное — выпускать все это в необходимых объемах».

Медведев сказал, что сейчас обязательства предприятий ОПК должны складываться из «декадных», а не годовых задач, и подчеркнул необходимость выполнить все задачи, которые не были завершены в прошлом году.

За несколько часов до заседания Медведев в интервью российским СМИ анонсировал свое выступление с телеграммой Сталина. «Советскому Союзу, чтобы достичь баланса с гитлеровской Германией, потребовалось несколько лет. Это же не сразу произошло», — заявил он тогда.

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