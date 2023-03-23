Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал телеграмму Иосифа Сталина от 1941 года в ходе заседания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Видео этого момента опубликовал сам Медведев в своем телеграм-канале.
Медведев призвал участников встречи «запомнить слова генералиссимуса».
«Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило», — заключил Медведев. При этом он отметил, что российский ВПК «раскочегарился» и «работает активно»: «Большинство предприятий работает в три смены, работает с колес, производит самые современные виды российских вооружений. Самое главное — выпускать все это в необходимых объемах».
Медведев сказал, что сейчас обязательства предприятий ОПК должны складываться из «декадных», а не годовых задач, и подчеркнул необходимость выполнить все задачи, которые не были завершены в прошлом году.
За несколько часов до заседания Медведев в интервью российским СМИ анонсировал свое выступление с телеграммой Сталина. «Советскому Союзу, чтобы достичь баланса с гитлеровской Германией, потребовалось несколько лет. Это же не сразу произошло», — заявил он тогда.