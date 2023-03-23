Экс-звезда шоу «Saturday Night Live» Кайл Муни снимет комедию-катастрофу под названием «Y2K» (переводится как «2000 год»). Производством фильма займется оскароносная студия A24, сообщает Deadline.
В фильме, написанном Эваном Винтером, действие происходит в канун наступления 1999 года. Двое школьников-простофиль (Джейден Мартелл и Джулиан Деннисон) решают устроить последнюю большую вечеринку перед новым тысячелетием. Когда часы бьют полночь, ночь превращается в полное безумие.
В картине также сыграют звезда «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер, Алисия Силверстоун, Лаклан Уотсон, Тим Хайдекер, Эдуардо Франко, Майлс Роббинс, Мейсон Гудинг, Фред Хечингер, Дэниел Золгадри, а также певец The Kid Laroi. В числе продюсеров — актер и режиссер Джона Хилл.
В начале марта портал The Illuminerdi писал, что на одну из главных ролей рассматривалась Дженна Ортега, но контракт с ней все же не заключили. Тогда же портал раскрыл сюжетные детали: компьютеры начнут убивать людей, а те попытаются остановить их и спасти город.
Сокращение Y2K (year 2k или year 2000) в конце 90-х использовали программисты, обеспокоенные тем, что компьютеры не справятся с переходом в новую эру и обнулят сами себя. Опасения возникли из‑за того, что в XX веке многие разработчики использовали два, а не четыре знака для отображения года.