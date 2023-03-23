Сокращение Y2K (year 2k или year 2000) в конце 90-х использовали программисты, обеспокоенные тем, что компьютеры не справятся с переходом в новую эру и обнулят сами себя. Опасения возникли из‑за того, что в XX веке многие разработчики использовали два, а не четыре знака для отображения года.