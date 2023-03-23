Apple собирается тратить по миллиарду долларов в год на свои фильмы, которые покажут в кинотеатрах

Apple планирует тратить миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут крутить в кинотеатрах. Знакомые с планом источники рассказали Bloomberg, что так руководство компании хочет увеличить свой авторитет в Голливуде и привлечь новых подписчиков своего стриминг-сервиса.
Apple обратилась к киностудиям с предложением о партнерстве — релиз нескольких фильмов в кинотеатрах в этом году и еще нескольких в будущем. Среди потенциальных премьер собеседники назвали «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, шпионский триллер «Аргайл» режиссера Мэттью Вона и драма Ридли Скотта о Наполеоне.
Apple за годы увеличила вложения в собственный контент. При этом большинство оригинальных фильмов были либо эксклюзивами для стриминга, либо релизами в ограниченном количестве кинотеатров. По словам источников, компания собирается показывать свои фильмы в тысячах кинотеатров в течение как минимум месяца.
Apple до сих пор не придумала, как будет распространять эти фильмы в кинотеатрах. У компании нет опыта для одновременного выпуска фильмов в тысячах кинотеатров по всему миру, поэтому она обратилась к сторонним дистрибьюторам. Но для начала, пишет Bloomberg, Apple нужно договориться о плате за распространение и маркетинг с потенциальными партнерами. Киностудии могут тратить 100 млн долларов и более на продвижение своих самых крупных фильмов — это намного больше, чем стриминговые сервисы тратят на продвижение новых шоу или картин.