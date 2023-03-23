Apple собирается тратить по миллиарду долларов в год на свои фильмы, которые покажут в кинотеатрах

Apple до сих пор не придумала, как будет распространять эти фильмы в кинотеатрах. У компании нет опыта для одновременного выпуска фильмов в тысячах кинотеатров по всему миру, поэтому она обратилась к сторонним дистрибьюторам. Но для начала, пишет Bloomberg, Apple нужно договориться о плате за распространение и маркетинг с потенциальными партнерами. Киностудии могут тратить 100 млн долларов и более на продвижение своих самых крупных фильмов — это намного больше, чем стриминговые сервисы тратят на продвижение новых шоу или картин.