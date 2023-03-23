Компания Disney уволила президента Marvel по производству, постпродакшену, визуальным эффектам и анимации Викторию Алонсо. Об этом сообщили Variety три источника, знакомые с ситуацией.
Ветеран Marvel Studios и продюсер номинированного фильма «Аргентина, 1985» Алонсо была среди гостей церемонии «Оскар». «Мы так много работали, чтобы попасть сюда, и теперь мы никуда не денемся», — говорила она. Восемь дней спустя ее уволили.
Увольнение Алонсо стало неожиданностью для многих в индустрии и даже среди фанатов, а также для самой Алонсо. По словам источников, решение было принято консорциумом, включающим в себя отдел кадров, юридический отдел Disney и нескольких руководителей, в том числе сопредседателя Disney Entertainment Алана Бергмана (которому подчиняется вся Marvel Studios). Главный креативный директор Marvel Кевин Файги оказался в безвыходной ситуации и не принимал решения, добавили они.
«Она была воплощением профессионала и знает свое дело», — сказал один из бывших руководителей Disney. Замена Алонсо пока не объявлена — этот вопрос стоит на рассмотрении у руководителей. Издание предполагает, что Marvel может потребоваться более одного человека для замены.
Алонсо присоединилась к Marvel в 2006 году, за три года до покупки студии Disney. Более 17 лет она была постоянным помощником Файги. Ее отмечали в СМИ, с ней считались в сообществах визуальных эффектов. Она собирается опубликовать мемуары о своем корпоративном восхождении под метким названием «Possibility Is Your Superpower» («Возможность — ваша суперсила»).
Многочисленные источники, знакомые с Marvel, указали на огромное давление, которое испытывало ее подразделение в течение последних нескольких лет: стояла задача — создать привлекательный контент не только для кинотеатров, но и для Disney+. В 2021 и 2022 годах Marvel выпустила 17 проектов — семь фильмов, восемь сериалов и два телешоу.
С того момента на Marvel посыпались жалобы о жестких графиках постпродакшена, сверхурочной работе, постоянной нехватке персонала и вечно меняющихся сроках. Некоторые назвали Алонсо «серым кардиналом», который вносит художников, которые «каким‑либо образом ее разозлили», в черный список. Один из художников по визуальным эффектам сказал Variety, что самой большой проблемой для них была неспособность Marvel предоставить четкие рекомендации.