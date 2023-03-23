Реклама
Новости

Disney уволила главу Marvel по визуальным эффектам и анимации Викторию Алонсо — неожиданно для всех

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Компания Disney уволила президента Marvel по производству, постпродакшену, визуальным эффектам и анимации Викторию Алонсо. Об этом сообщили Variety три источника, знакомые с ситуацией.

Ветеран Marvel Studios и продюсер номинированного фильма «Аргентина, 1985» Алонсо была среди гостей церемонии «Оскар». «Мы так много работали, чтобы попасть сюда, и теперь мы никуда не денемся», — говорила она. Восемь дней спустя ее уволили.

Увольнение Алонсо стало неожиданностью для многих в индустрии и даже среди фанатов, а также для самой Алонсо. По словам источников, решение было принято консорциумом, включающим в себя отдел кадров, юридический отдел Disney и нескольких руководителей, в том числе сопредседателя Disney Entertainment Алана Бергмана (которому подчиняется вся Marvel Studios). Главный креативный директор Marvel Кевин Файги оказался в безвыходной ситуации и не принимал решения, добавили они.

«Она была воплощением профессионала и знает свое дело», — сказал один из бывших руководителей Disney. Замена Алонсо пока не объявлена — этот вопрос стоит на рассмотрении у руководителей. Издание предполагает, что Marvel может потребоваться более одного человека для замены.

Алонсо присоединилась к Marvel в 2006 году, за три года до покупки студии Disney. Более 17 лет она была постоянным помощником Файги. Ее отмечали в СМИ, с ней считались в сообществах визуальных эффектов. Она собирается опубликовать мемуары о своем корпоративном восхождении под метким названием «Possibility Is Your Superpower» («Возможность — ваша суперсила»).

Многочисленные источники, знакомые с Marvel, указали на огромное давление, которое испытывало ее подразделение в течение последних нескольких лет: стояла задача — создать привлекательный контент не только для кинотеатров, но и для Disney+. В 2021 и 2022 годах Marvel выпустила 17 проектов — семь фильмов, восемь сериалов и два телешоу.

С того момента на Marvel посыпались жалобы о жестких графиках постпродакшена, сверхурочной работе, постоянной нехватке персонала и вечно меняющихся сроках. Некоторые назвали Алонсо «серым кардиналом», который вносит художников, которые «каким‑либо образом ее разозлили», в черный список. Один из художников по визуальным эффектам сказал Variety, что самой большой проблемой для них была неспособность Marvel предоставить четкие рекомендации.

расскажите друзьям
теги
Walt Disney
люди
Кевин Файги
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»