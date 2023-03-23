Увольнение Алонсо стало неожиданностью для многих в индустрии и даже среди фанатов, а также для самой Алонсо. По словам источников, решение было принято консорциумом, включающим в себя отдел кадров, юридический отдел Disney и нескольких руководителей, в том числе сопредседателя Disney Entertainment Алана Бергмана (которому подчиняется вся Marvel Studios). Главный креативный директор Marvel Кевин Файги оказался в безвыходной ситуации и не принимал решения, добавили они.