Фонд «Второе дыхание» собирает наряды для выпускников, которые сами не могут купить себе костюмы

Благотворительный фонд «Второе дыхание» объявил сбор одежды для выпускников, которые сами не могут приобрести себе костюмы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
Акция называется «Платье. Брюки. Выпускной». Она поможет детям с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих сетей, детям-сиротам и беженцам.
Девушкам нужны платья (коктейльные, вечерние и праздничные), бижутерия (серьги, браслеты, чокеры, подвески), вечерние сумки или клатчи, а юношам — бабочки, футболки поло, повседневные брюки и кардиганы.
Организаторы планируют собрать выпускные наряды для 1500 школьников из 11 регионов России. Акция продлится до 1 мая.
«Школьный выпускной бывает только два раза в жизни: в 9-м и 11-м классе. У кого‑то он будет единственный. И для нас важно, чтобы как можно больше детей не стеснялись своего внешнего вида в этот день. Потому что воспоминания о выпускном должны вызывать громкий смех и радость», — пояснили организаторы.
Подобный сбор «Второе дыхание» проводило и в прошлом году. Тогда удалось собрать 457 килограмм нарядов для 237 выпускников из шести регионов России.