Фонд «Второе дыхание» собирает наряды для выпускников, которые сами не могут купить себе костюмы

«Школьный выпускной бывает только два раза в жизни: в 9-м и 11-м классе. У кого‑то он будет единственный. И для нас важно, чтобы как можно больше детей не стеснялись своего внешнего вида в этот день. Потому что воспоминания о выпускном должны вызывать громкий смех и радость», — пояснили организаторы.