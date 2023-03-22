В российский прокат выходит корейский триллер «Не слышу зла». Публикуем трейлер

Фильм рассказывает о глухой девушке Кён-ми, работнице кол-центра, которая общается клиентами с нарушением слуха. Однажды поздно вечером по пути домой она видит в темном переулке еще живую жертву орудующего в округе маньяка и, решив ей помочь, сама становится объектом преследования.