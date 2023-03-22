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В российский прокат выходит корейский триллер «Не слышу зла». Публикуем трейлер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

13 апреля в российский прокат выйдет корейский триллер «Не слышу зла». «Афиша Daily» публикует дублированный трейлер предстоящей премьеры.

Фильм рассказывает о глухой девушке Кён-ми, работнице кол-центра, которая общается клиентами с нарушением слуха. Однажды поздно вечером по пути домой она видит в темном переулке еще живую жертву орудующего в округе маньяка и, решив ей помочь, сама становится объектом преследования.

«Не слышу зла» снял Квон О Сын, в главных ролях снялись актеры Ви Ха Чжун, Пак Хун и Чин Ки Чжу. Премьера в мире состоялась 30 июня 2021 года.

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