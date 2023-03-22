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Светлана Ходченкова в трейлере сериала «Мёрзлая земля»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

В сети появился дебютный трейлер триллера «Мёрзлая земля». Премьера сериала состоится 7 апреля в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск».

Сюжет расскажет историю борьбы главной героини — таксистки Ларисы Айдаровой с системой. Ее жениха Максима задерживают по подозрению в убийстве, несмотря на имеющееся алиби. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.

Главные роли в сериале исполнили Светлана Ходченкова и Антон Филипенко. В нем также снялись Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие.

В качестве режиссера выступила Оксана Карас, работавшая над фильмом «Доктор Лиза» и сериалом «Чиновница». Над сценарием работали Сергей Калужанов («Время первых»), Андрей Курганов («Хэдшот») и Мария Изюмова («Мама, я дома»). Продюсеры — Сергей Мелькумов («Левиафан», «Нелюбовь») и Наталья Горина («Мама, я дома», «Разжимая кулаки»).

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Светлана ХодченковаАнтон ФилипенкоЮрий ЧурсинАндрей БурковскийПолина Гухман
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