Светлана Ходченкова в трейлере сериала «Мёрзлая земля»

Сюжет расскажет историю борьбы главной героини — таксистки Ларисы Айдаровой с системой. Ее жениха Максима задерживают по подозрению в убийстве, несмотря на имеющееся алиби. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.