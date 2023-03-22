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Джон Спэйтс напишет фильм по игре Gears of War для Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:06

Соавтор сценариев двух частей «Дюны» и первого «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс напишет экранизацию Gears of War. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Netflix.

Кто займет кресло режиссера и какие актеры исполнят главные роли, пока неизвестно. Netflix совместно с канадским разработчиком The Coalition планирует сначала снять художественной фильм по мотивам Gears of War, а затем выпустить мультсериал для взрослых.

Создание ленты по игре началось еще в 2007 году. В разное время правами на экранизацию владели New Line Cinema и Universal. Последняя даже создала сценарий. Однако проекту было не суждено добраться до экрана.

Gears of War — серия игр в жанре шутера от третьего лица. Сюжет оригинальной трилогии вращается вокруг конфликта между человечеством и подземными рептильными гоминидами, известными как Орда Саранчи, на планете Сера.

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