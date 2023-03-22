Джон Спэйтс напишет фильм по игре Gears of War для Netflix

Соавтор сценариев двух частей «Дюны» и первого «Доктора Стрэнджа» Джон Спэйтс напишет экранизацию Gears of War. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Netflix.
Кто займет кресло режиссера и какие актеры исполнят главные роли, пока неизвестно. Netflix совместно с канадским разработчиком The Coalition планирует сначала снять художественной фильм по мотивам Gears of War, а затем выпустить мультсериал для взрослых.
Создание ленты по игре началось еще в 2007 году. В разное время правами на экранизацию владели New Line Cinema и Universal. Последняя даже создала сценарий. Однако проекту было не суждено добраться до экрана.
Gears of War — серия игр в жанре шутера от третьего лица. Сюжет оригинальной трилогии вращается вокруг конфликта между человечеством и подземными рептильными гоминидами, известными как Орда Саранчи, на планете Сера.