«Будет больно» и «Белый лотос»: объявлены номинанты на телепремию BAFTA

По количеству номинаций список возглавили мини-сериал «Будет больно» с Беном Уишоу и полицейская драма «Ночные вызовы» с Мартином Фриманом. У каждого шоу по шесть номинаций.
За ними следуют сериалы Apple TV+ «Заговор сестер Гарви» и «Медленные лошади», а также «Корона» и вестерн «Англичанка». У них по пять номинаций.
Список номинантов на телевизионную премию BAFTA
Лучший драматический сериал
• «Заговор сестер Гарви»
• «Ночные вызовы»
• «Потерянный»
• «Шервуд»
Лучший мини-сериал
• «Будет больно»
• «Вор, его жена и каноэ»
• «Инфлюэнсеры»
• «Шпион среди друзей»
Лучший комедийный сериал
• «Большие мальчики»
• «Девчонки из Дерри»
• «Призраки»
• «Я в своем уме?»
Лучшая актриса
• Сара Ланкашир — «Джулия»
• Вики МакКлюр — «Без греха»
• Билли Пайпер — «Я ненавижу Сьюзи»
• Максин Пик — «Энн»
• Имельда Стонтон — «Корона»
• Кейт Уинслет — «Я существую: Рут»
Лучший актер
• Киллиан Мерфи — «Острые козырьки»
• Гэри Олдман — «Медленные лошади»
• Часк Спенсер — «Англичанка»
• Бен Уишоу — «Будет больно»
• Мартин Фриман — «Ночные вызовы»
• Тэрон Эджертон — «Черная птица»
Лучшая актриса второго плана
• Энн-Мэри Дафф — «Заговор сестер Гарви»
• Жасмин Джобсон — «Главарь»
• Лесли Мэнвилл — «Шервуд»
• Саффрон Хокинг — «Главарь»
• Фиона Шоу — «Андор»
• Аделайо Адедайо — «Ночные вызовы»
Лучший актер второго плана
• Адиль Ахтар — «Шервуд»
• Сэмюэль Боттомли — «Потерянный»
• Салим Дау — «Корона»
• Джек Лоуден — «Медленные лошади»
• Джош Финан — «Ночные вызовы»
• Уилл Шарп — «Белый лотос»
Лучший женский комедийный перформанс
• Тадж Атвал — «Восставший из ада»
• Люси Бомонт — «Знакомство с Ричардсонами»
• Наташа Деметриу — «Элли и Наташа»
• Дейзи Мей Купер — «Я в своем уме?»
• Шивон МакСуини — «Девчонки из Дерри»
• Дайана Морган — «Канк на Земле»
Лучший мужской комедийный перформанс
• Мэтт Берри — «Чем мы заняты в тени»
• Джозеф Гилган — «Голяк»
• Стивен Мерчант — «Нарушители»
• Джон Пойнтинг — «Большие мальчики»
• Ленни Раш — «Я в своем уме?»
• Дэниэл Рэдклифф — «Странный: История Эла Янковича»
Лучший телевизионный фильм
• «Дом»
• «Жизнь и смерть на складе»
• «Я существую: Рут»
Лучший международный проект
• «Белый лотос»
• «Дорога в тысячу ли»
• «Медведь»
• «Монстр: История Джеффри Дамера»
• «Oussekine»