Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, который держался 32 года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне. Такой отметки хоккеист достигал в 13 из 16 полноценных сезонов, что больше предыдущего рекорда Уэйна Грецки, забившего 40 голов в первых 12 из 20 сезонов. Об этом сообщает РБК.
Шайбу, позволившую превзойти Грецки, Овечкин забил в матче против «Коламбус Блю Джекетс». На пятой минуте он с правого фланга отдал передачу Дилану Строуму, но в последний момент пас перехватил защитник «Коламбуса» Ник Бланкенбург, от клюшки которого шайба отправилась в пустые ворота. Сперва гол записали на Строума, но после видеопросмотра выяснилось, что он шайбы не касался.
Тем не менее по итогам встречи «Вашингтон» уступили «Коламбусу» со счетом 6:7. Это третье подряд поражение для команды Овечкина.
Только четверо игроков в истории НХЛ забили более 40 голов не менее, чем в 10 сезонах, все они играли в 1970–1990-е годы. Кроме Овечкина и Гретцки это канадцы Марсель Дионн и Марио Лемье.
Из действующих игроков второй (после Овечкина) результат у капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, который достигал отметки в 40 шайб в шести сезонах. Из россиян минимум 40 голов в сезоне забили 11 игроков без учета Овечкина. Но никто не делал это более пяти раз.