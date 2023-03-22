Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, который держался 32 года

Шайбу, позволившую превзойти Грецки, Овечкин забил в матче против «Коламбус Блю Джекетс». На пятой минуте он с правого фланга отдал передачу Дилану Строуму, но в последний момент пас перехватил защитник «Коламбуса» Ник Бланкенбург, от клюшки которого шайба отправилась в пустые ворота. Сперва гол записали на Строума, но после видеопросмотра выяснилось, что он шайбы не касался.