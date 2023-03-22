Посмотрите трейлер нового фильма A24 «Ты ранил мои чувства»

Студия A24 опубликовала трейлер драматической комедии «Ты ранил мои чувства». Премьера картины состоится 26 мая.
Сюжет расскажет об успешной писательнице, опасающейся, что ее следующая книга не оправдает ожидания. Ее брак рушится, когда она узнает, что супруг на самом деле думает о грядущей книге.
Главные роли в «Ты ранил мои чувства» исполнили Джулия Луис-Дрейфус («Громовержцы») и Тобиас Мензис («Корона»). В качестве режиссера и сценариста выступила Николь Холофсенер. Она работала над сценарием «Последней дуэли» Ридли Скотта.