Джей Кей Симмонс не платит долги и устраивает перестрелку в трейлере «One Day as A Lion»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер криминальной комедии «One Day as A Lion» («Один день в роли льва»). Ее снял Джон Своб в качестве дани уважения к работам Квентина Тарантино и братьев Коэнов.
Фильм расскажет о бездарном наемном убийце Джеки Пауэрсе, которому поручают покончить с должником — опасным ковбоем в исполнении Джея Кея Симмонса («Одержимость», «Игры джентельменов»).
Операция по устранению цели идет не по плану, и тогда Джеки берет в заложники официантку Лолу. Узнав, что ее похитителю нужны деньги на оплату адвоката для несовершеннолетнего сына, Лола решает помочь мужчине их найти.
Удастся ли Пауэрсу получить деньги, спастись от отправленного по его следу головореза и вытащить ребенка из тюрьмы, станет известно 4 апреля. В этот день «One Day as A Lion» выйдет на экраны кинотеатров.
Главную роль в фильме исполнил Скотт Каан («Знакомьтесь: Дэйв», «Одиннадцать друзей Оушена», «Добро пожаловать в рай!»), он же написал сценарий картины. В ней также снялись Вирджиния Мэдсен, Фрэнк Грилло, Марианна Рендон, Джордж Кэрролл и Билли Блэр.