Эдди Редмейн сыграет наемного убийцу в сериале «День шакала»

Сериал поставит шоураннер Ронан Беннетт («Порох») и режиссер Брайан Кирк («Игра престолов», «Лютер») по роману Фредерика Форсайта и одноименной экранизации 1973 года. Однако в новой киноадаптации события будут переосмыслены.