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Эдди Редмейн сыграет наемного убийцу в сериале «День шакала»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:01

Британский актер Эдди Редмейн, известный по франшизе «Фантастические звери» и фильму «Вселенная Стивена Хокинга», сыграет в сериале «День шакала» («The Day of the Jackal»). Об этом сообщил Deadline.

Редмейн исполнит роль профессионального наемника, нанятого французским «военнизированным диссидентом» для убийства президента Шарля де Голля в 1962 году. Шоу выпустит стриминговый сервис Peacock.

Сериал поставит шоураннер Ронан Беннетт («Порох») и режиссер Брайан Кирк («Игра престолов», «Лютер») по роману Фредерика Форсайта и одноименной экранизации 1973 года. Однако в новой киноадаптации события будут переосмыслены.

Разработкой проекта займется студия Carnival Films, известная по сериалу «Аббатство Даунтон». Продюсерами «Дня шакала» станут Редмейн, Гарет Ним, Найджел Маршант, Сэм Хойл из Sky Studios, а также Марианна Бакленд, Форсайт и Кристофер Холл.

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Эдди РедмейнБрайан Кирк
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