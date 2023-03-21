На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

Дмитрий Назаров публиковал на своем ютуб-канале стихи и песни, в которых выступал с антивоенной позицией. Он критиковал военную операцию на территории Украины. Из‑за его высказываний Назарова и его супругу Ольгу Васильеву в январе уволили из МХТ имени Чехова.