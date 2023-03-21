На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

На актера Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Протокол зарегистрировал Тверской суд Москвы. Дата рассмотрения дела Назарова пока не назначена. Какое именно нарушение, как считают правоохранители, совершил артист, не уточняется.
Назарова могут привлечь по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Ему как физическому лицу грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
Дмитрий Назаров публиковал на своем ютуб-канале стихи и песни, в которых выступал с антивоенной позицией. Он критиковал военную операцию на территории Украины. Из‑за его высказываний Назарова и его супругу Ольгу Васильеву в январе уволили из МХТ имени Чехова.
Сами артисты заявили в интервью Екатерине Гордеевой*, что ушли из театра, чтобы спасти молодых актеров от мобилизации. По их словам, худрук МХТ Константин Хабенский уволил их, чтобы сохранить бронь для 29 коллег.
Дмитрий Назаров работал в МХТ имени Чехова с 2003 года. В кино он работал актером озвучания, а также появлялся в ряде кино- и телепроектов. Среди его работ — «Штрафбат», «Концерт», «Фиксики», «Шпион», «Мебиус» и «Тобол». Наибольшую известность Назарову принесла франшиза «Кухня».