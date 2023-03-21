Американская актриса Аманда Байнс, известная по комедиям «Она — мужчина» и «Любовь на острове», оказалась в психиатрической больнице. Об этом сообщил TMZ.
36-летнюю артистку поместили в клинику после того, как ее обнаружили обнаженной на улице. Девушка остановила проезжавший мимо автомобиль и сказала водителю, что переживает психоз. После этого она позвонила в службу спасения.
Байнс отвезли в полицейский участок, где специалисты по психическому здоровью определили, что ей требуется стационарное лечение. По информации источников, актриса пробудет в госпитале несколько дней.
Год назад Байнс вышла из‑под опеки родителей — они были ответственны за взрослую дочь на протяжении последних девяти лет. Причиной опеки стало состояние ментального здоровья Аманды, в частности ее биполярное расстройство.
Тогда Байнс уже проходила лечение в психиатрической клинике. Туда актрису поместили после серии инцидентов, в ходе одного из которых она устроила пожар перед домом соседей.
В 2018 году в интервью Байнс призналась, что страдала от зависимостей. Она принимала наркотики и медицинские препараты. Артистка выразила надежду, что, преодолев зависимости, она сможет вернуться в кино.
В 2023 году Байнс планировала принять участие в конференции 90s Con и выступить на встрече поклонников телешоу «All That» 18 марта. Однако актриса не появилась на мероприятии, сославшись на недомогание.
Ранее Байнс запустила собственный бизнес и начала работу над линейкой одежды и парфюмерной продукцией. Также артистка начала обучение в колледже: она решила стать мастером маникюра.