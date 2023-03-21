Нефть в обмен на электронику и требования к НАТО: что сказали Путин и Си по итогам переговоров

В Москве прошли переговоры между главой Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. После этого они дали совместную пресс-конференцию, трансляцию вел РБК.
Что сказал Путин
- Москва и Пекин собираются кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, в том числе финансовой и транспортной.
- В 2022 году российско-китайский товарооборот достиг исторического рекорда в 185 млрд долларов. В этом году ожидается его увеличение до 200 млрд.
- Россия готова наращивать поставки в Китай нефти и природного газа.
- Есть возможность увеличить поставки из России в КНР мяса и зерна.
- Доля рубля и юаня во взаимной торговле выросла до 65%, Россия готова переходить на юани в торговле с другими странами.
- Мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
- Россия будет работать на международных площадках для формирования в перспективе большого евразийского партнерства.
- Москва будет вынуждена реагировать, поскольку Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом (сегодня стало известно, что Великобритания решила поставить ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном).
- Отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю.
Что сказал Си
- Российско-китайские связи вышли за рамки двусторонних отношений, они имеют большое значение для миропорядка.
- Россия и Китай договорились наращивать торговлю электротехнической продукцией и нефтепродуктами.
- КНР и РФ, как постоянные члены Совбеза ООН, будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений.
- По урегулированию кризиса на Украине Пекин руководствуется целями и принципами устава ООН, придерживается объективной позиции.
- КНР выступает за мир и диалог в вопросе украинского конфликта.
- Китай надеется на продолжение благоприятных контактов с Владимиром Путиным на благо развития отношений между странами.
- Москва и Пекин будут способствовать восстановлению экономики после пандемии и обеспечивать продовольственную безопасность.
Что сказано в их совместном заявлении
- Россия и Китай намерены помогать друг другу в защите государственных интересов, прежде всего в вопросах суверенитета, территориальной целостности, безопасности.
- Москва и Пекин настаивают, чтобы НАТО строго соблюдал оборонительный характер и уважал чужой суверенитет.
- Ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своих территорий, они обязаны вывезти его их других стран.
- Москва и Пекин серьезно озабочены военно-биологической деятельностью США и требуют разъяснений от Вашингтона.
- Обе страны призывают избегать деградации конфликта на территории Украины и его перехода в неконтролируемую фазу.
- Государства выступают против односторонних санкций, установленных в обход СБ ООН.
- Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с цветными революциями.
- Москва и Пекин договорились регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, а также совместные учения.
- Российско-китайские отношения не представляют собой военно-политический союз и не направлены против третьих стран.
- Страны выступают за объективное и непредвзятое расследование взрывов на «Северных потоках».
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