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Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:50

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер-трейлер второго сезона сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами». Продолжение шоу выйдет на стриминговой платформе 27 апреля.

Новые серии расскажут о дальнейшей судьбе Гэса — ребенка-гибрида, родившегося наполовину олененком. Он, как и другие дети с аномалиями, привык прятаться от людей, которые настроены враждебно по отношению к гибридам. Однако однажды мальчик вышел из леса — и столкнулся с жестоким миром людей.

В трейлере Гэс признается, что ему надоело скрываться. Мальчик, вероятно, попытается вырваться из плена, куда он угодил в конце первого сезона, и спасти своих друзей — таких же полулюдей, как и он.

Главного героя шоу сыграл Кристиан Конвери. Также в сериале снялись Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Стефания ЛаВи Оуэн, Дания Рамирес, Ализа Веллани, Наледи Мюррей, Нил Сандилэндс, Марлон Уилльямс, Кристофер Шон Купер-мл. и Йонас Кибриб.

Режиссером и шоураннером второго сезона выступил Джим Микл. Он стал также исполнительным продюсером проекта наряду с Робертом Дауни-мл., Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл, Линдой Моран и Эваном Муром.

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Адиль АхтарНил СандилэндсДжим МиклЛинда Моран
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