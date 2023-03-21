Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

Новые серии расскажут о дальнейшей судьбе Гэса — ребенка-гибрида, родившегося наполовину олененком. Он, как и другие дети с аномалиями, привык прятаться от людей, которые настроены враждебно по отношению к гибридам. Однако однажды мальчик вышел из леса — и столкнулся с жестоким миром людей.