В ЦДМ пройдет предпремьерный показ «Путешественницы во времени». Публикуем эксклюзивный фрагмент

«У всех нас в памяти есть несколько ключевых моментов, когда случайность сыграла решающую роль, когда несколько секунд или простой взгляд в сторону привели к тому, что наша жизнь уже никогда не будет прежней. Этот фильм заставляет нас фокусироваться на тех моментах, которые ускользают от нас, на этих маленьких и часто незаметных случайностях, которые в одно мгновение могут перевернуть всё с ног на голову и заставляют нас выбрать этот путь, а не иной», — рассказал режиссер об идее фильма.