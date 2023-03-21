Реклама
Новости

В ЦДМ пройдет предпремьерный показ «Путешественницы во времени». Публикуем эксклюзивный фрагмент

Семён Гудошников
Сегодня в 16:07

21 марта в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» пройдет предпремьерный показ «Путешественницы во времени» — новой мелодрамы Оливье Тренера, обладателя премии «Сезар». Старт сеанса в 19.30, билеты ищите на «Афише».

Действие картины разворачивается в Париже 2052 года. Главная героиня Джулия (ее играет Лу де Лааж) путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. Порой это нечто значительное — вроде национального музыкального конкурса, а иногда такая мелочь, как забытый дома паспорт.

«У всех нас в памяти есть несколько ключевых моментов, когда случайность сыграла решающую роль, когда несколько секунд или простой взгляд в сторону привели к тому, что наша жизнь уже никогда не будет прежней. Этот фильм заставляет нас фокусироваться на тех моментах, которые ускользают от нас, на этих маленьких и часто незаметных случайностях, которые в одно мгновение могут перевернуть всё с ног на голову и заставляют нас выбрать этот путь, а не иной», — рассказал режиссер об идее фильма.

В картине также снимались Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа, Эстер Гаррель, Дени Подалидес и Себастьен Пудеру. Сценарий вместе с Оливье Тренером написал Камилль Моро.

расскажите друзьям
люди
Грегори ГадебуаЭстер ГаррельДени Подалидес
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»