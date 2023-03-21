В ЦДМ пройдет предпремьерный показ «Путешественницы во времени». Публикуем эксклюзивный фрагмент

21 марта в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» пройдет предпремьерный показ «Путешественницы во времени» — новой мелодрамы Оливье Тренера, обладателя премии «Сезар». Старт сеанса в 19.30, билеты ищите на «Афише».
Действие картины разворачивается в Париже 2052 года. Главная героиня Джулия (ее играет Лу де Лааж) путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. Порой это нечто значительное — вроде национального музыкального конкурса, а иногда такая мелочь, как забытый дома паспорт.
«У всех нас в памяти есть несколько ключевых моментов, когда случайность сыграла решающую роль, когда несколько секунд или простой взгляд в сторону привели к тому, что наша жизнь уже никогда не будет прежней. Этот фильм заставляет нас фокусироваться на тех моментах, которые ускользают от нас, на этих маленьких и часто незаметных случайностях, которые в одно мгновение могут перевернуть всё с ног на голову и заставляют нас выбрать этот путь, а не иной», — рассказал режиссер об идее фильма.
В картине также снимались Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа, Эстер Гаррель, Дени Подалидес и Себастьен Пудеру. Сценарий вместе с Оливье Тренером написал Камилль Моро.