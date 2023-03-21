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В Москве пройдет фестиваль, посвященный 1973 году в музыке и культуре

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:49

25 марта в московском клубе Base состоится фестиваль, посвященный 1973 году в музыке и культуре. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале выступят пять трибьют-групп: Давид Тодуа и Queen Tribute, Terminal Frost, The BeatLove, Time Arrow, Dans Ramblers. Они исполнят песни Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Пола Маккартни и The Beatles.

Ведущим мероприятия станет спортивный комментатор, телеведущий, а также меломан и большой поклонник прогрессив-рока Виктор Гусев. Организаторы — портал www.beatles.ru, который уже 19 лет проводит Международный Битлзфест.

Стоимость билетов на фестиваль начинается от 1700 рублей. Приобрести их можно на «Афише».

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Пол МаккартниДавид ТодуаВиктор Гусев
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