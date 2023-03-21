В Москве пройдет фестиваль, посвященный 1973 году в музыке и культуре

25 марта в московском клубе Base состоится фестиваль, посвященный 1973 году в музыке и культуре. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На фестивале выступят пять трибьют-групп: Давид Тодуа и Queen Tribute, Terminal Frost, The BeatLove, Time Arrow, Dans Ramblers. Они исполнят песни Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Пола Маккартни и The Beatles.
Ведущим мероприятия станет спортивный комментатор, телеведущий, а также меломан и большой поклонник прогрессив-рока Виктор Гусев. Организаторы — портал www.beatles.ru, который уже 19 лет проводит Международный Битлзфест.
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