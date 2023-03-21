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18-кратная победительница Большого шлема Мартина Навратилова победила рак груди и горла

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:03

Бывшая первая ракетка мира и 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова победила рак груди и горла. Об этом сообщает Daily Mail.

В интервью Пирсу Моргану она рассказала, что боялась не увидеть следующего Рождества, а также что победа над болезнью была самой тяжелой в ее жизни. «У кого два вида рака одновременно? Я никогда не была неудачницей, но это становится смешным», — сказала теннисистка.

Навратилова поделилась, что, пока лежала в больнице, медсестры растрогали ее до слез, исполнив песню Элтона Джона «I’m Still Standing». Он посвятил ее чешской спортсменке на концерте в Париже во время Открытого чемпионата Франции в 1980-х годах. Сейчас теннисистке осталось пройти еще две недели лучевой терапии груди, и после этого она должна быть в полном порядке.

Впервые Навратиловой диагностировали рак груди в 2010 году, уже через полгода врачи констатировали ремиссию. В начале декабря 2022-го у нее обнаружили рак горла и рецидив рака груди.

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