18-кратная победительница Большого шлема Мартина Навратилова победила рак груди и горла

В интервью Пирсу Моргану она рассказала, что боялась не увидеть следующего Рождества, а также что победа над болезнью была самой тяжелой в ее жизни. «У кого два вида рака одновременно? Я никогда не была неудачницей, но это становится смешным», — сказала теннисистка.