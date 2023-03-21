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Джордан Пил выпустит четвертый фильм зимой 2024 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:01

Режиссер Джордан Пил выпустит свой четвертый полнометражный фильм на Рождество 2024 года. Об этом сообщает Hypebeast.

Дистрибьютор Universal Pictures, ответственный за три предыдущих фильма режиссера («Прочь», «Мы» и «Нет»), обновил свой календарь релизов, добавив в него четвертый фильм Пила без названия, но с точной премьерой — 25 декабря 2024 года.

Universal также добавила еще одну картину от продюсерской компании Пила Monkeypaw. Его премьера запланирована на 27 сентября 2024 года. Кто будет режиссером ленты, пока неизвестно.

Ранее «Афиша Daily» назвала «Нет» самым зрелищным фильмом в карьере Пила, но отметила, что, несмотря на всеобщую похвалу критиков, лента может показаться скучной для рядового зрителя. Подробнее об этом можно прочитать в рецензии Дмитрия Барченкова.

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