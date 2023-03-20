Киллиан Мерфи сыграет в экранизации романа «Маленькие вещи вроде этих»

Ирландский актер Киллиан Мерфи сыграет главную роль в экранизации романа Клэр Киган «Маленькие вещи вроде этих» («Small Things Like These»). Об этом сообщил Deadline.
Картину разработает кинокомпания Бена Аффлека и Мэтта Деймона Artists Equity. Мерфи сам выступит продюсером проекта. Съемки фильма уже стартовали в Ирландии.
Лента расскажет историю, развернувшуюся под Рождество в 1985 году. В ее центре окажется священник Билл Фурлонг, который узнает секреты монастыря. Они откроют ему шокирующую правду в том числе о его собственной жизни.
Помимо Мерфи, в фильме будут сниматься Киаран Хиндс («Доводы рассудка», «Игра престолов») и Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Чернобыль»). Режиссером картины выступает Тим Милантс, с которым Мерфи работал над «Острыми козырьками».
Сценарий «Маленьких вещей вроде этих» написала Энда Уолш. Сопродюсером проекта стал Алан Молони. Также фильмом занимаются Деймон и Дрю Винтон, Кевин Халлоран и Майкл Джо, Джефф Робинов и Бен Аффлек.
Клэр Киган опубликовала роман «Маленькие вещи вроде этих» в 2021 году. Произведение вошло в шорт-лист Букеровской премии, а также выиграло премию Оруэлла за политическое сочинение.