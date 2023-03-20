Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»

«Установлено, что в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность, в том числе по проведению кампаний по дискредитации органов государственной власти и управления Российской Федерации, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.