Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России британскую организацию «Институт государственного управления» (Institute for Statecraft). Об этом говорится на сайте ведомства.
«Установлено, что в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность, в том числе по проведению кампаний по дискредитации органов государственной власти и управления Российской Федерации, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ведомство утверждает, что Институт государственного управления фабриковал доказательства вмешательства России во внутренние дела европейских государств и организовывал «русофобские конференции».
Institute for Statecraft — британская аналитическая организация, созданная в 2009 году. Своей целью она называет совершенствование методов государственного управления. Один из проектов Института был направлен на борьбу с пропагандой и дезинформацией, в частности распространяемых российскими властями.
Бессменный руководитель организации — бывший офицер разведки Кристофер Донелли. В прошлом он возглавлял Центр исследований СССР в британской военной академии в Сандхерсте и был советником генерального секретаря НАТО по вопросам стран Центральной и Восточной Европы.