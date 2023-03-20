Эван Рейчел Вуд снимется в фильме «Backspot» о чирлидинге. Его спродюсирует Эллиот Пейдж

Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого Запада», снимется в фильме «Backspot». Она сыграет тренера по чирлидингу, команда которой выступает на профессиональном уровне, сообщил Variety.
Героиня Вуд, согласно сюжету, привлечет в свою команду под названием «Громовые ястребы» (Thunderhawks) двух молодых спортсменок — Райли и Аманду. Девушкам предстоит превратиться из талантливых чирлидеров в элитных атлетов.
Райли и Аманду в проекте сыграют Девери Джейкобс и Кудакваше Рутендо. Режиссером фильма выступит Д.В.Уотерсон, а исполнительным продюсером станет Эллиот Пейдж («Академия „Амбрелла“»).
Съемки картины уже стартовали — их основная часть завершилась в районе канадского Торонто. Производство курируют Мэттью Джордан Смит, Джей Си Дэвидсон, Катиша Шоу, Алона Метцер, Кавеннахере Девери Джейкобс и Мартин Кац.
«Привлечение актерского состава мечты, в который входит трансцендентный гений Эван Рейчел Вуд, свидетельствует о качестве постановки „Backspot“. Глубина многогранного таланта Эван и ее природная необузданная сила необходимы для воплощения ее персонажа Эйлин в жизнь», — заявил Джордан Смит.
По словам продюсеров проекта, работа над ним велась в течение пяти лет. «Теперь, когда мы завершили производство, мы можем со всей уверенностью сказать, что создали нечто совершенно особенное», — подчеркнули они.