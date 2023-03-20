В «Севкабеле» завершилась выставка «Балабанов». Ее посетили более 200 тыс. человек

15 марта завершилась выставка-путешествие «Балабанов», которая проходила в петербургском «Севкабель Порту». Представители культурного пространства поделились с нами подробностями.
- Экспозицию посетили 205 тыс. гостей всех возрастов и со всей России.
- Выставка дважды продлевалась и в итоге проработала более пяти месяцев.
- Организаторы продолжают получать сообщения с просьбой продлить или привезти выставку в другой город.
- Гости заполнили семь книг отзывов. В основном в них слова благодарности Алексею Балабанову и истории, как его фильмы повлияли на жизни посетителей.
«Афиша» тоже участвовала в выставке. Продолжая тему поиска счастья, которую Балабанов затронул в своем последнем фильме, мы решили узнать у посетителей выставки, что значит счастье для них. Поразмышлять и поделиться своим счастьем можно было у брендированного стенда «Афиши» — каждый желающий писал на цветных карточках про свое счастье и вставлял карточку в панно.
За время выставки «Афиша» собрала слова о счастье от нескольких тысяч посетителей — за реализацию нашей светлой идеи отвечала команда компании HighLab Decor.
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