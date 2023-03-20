В «Севкабеле» завершилась выставка «Балабанов». Ее посетили более 200 тыс. человек

«Афиша» тоже участвовала в выставке. Продолжая тему поиска счастья, которую Балабанов затронул в своем последнем фильме, мы решили узнать у посетителей выставки, что значит счастье для них. Поразмышлять и поделиться своим счастьем можно было у брендированного стенда «Афиши» — каждый желающий писал на цветных карточках про свое счастье и вставлял карточку в панно.