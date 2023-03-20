Реклама
Новости

В «Севкабеле» завершилась выставка «Балабанов». Ее посетили более 200 тыс. человек

Семён Гудошников
Сегодня в 16:00

15 марта завершилась выставка-путешествие «Балабанов», которая проходила в петербургском «Севкабель Порту». Представители культурного пространства поделились с нами подробностями.

  • Экспозицию посетили 205 тыс. гостей всех возрастов и со всей России.
  • Выставка дважды продлевалась и в итоге проработала более пяти месяцев.
  • Организаторы продолжают получать сообщения с просьбой продлить или привезти выставку в другой город.
  • Гости заполнили семь книг отзывов. В основном в них слова благодарности Алексею Балабанову и истории, как его фильмы повлияли на жизни посетителей.

«Афиша» тоже участвовала в выставке. Продолжая тему поиска счастья, которую Балабанов затронул в своем последнем фильме, мы решили узнать у посетителей выставки, что значит счастье для них. Поразмышлять и поделиться своим счастьем можно было у брендированного стенда «Афиши» — каждый желающий писал на цветных карточках про свое счастье и вставлял карточку в панно.

За время выставки «Афиша» собрала слова о счастье от нескольких тысяч посетителей — за реализацию нашей светлой идеи отвечала команда компании HighLab Decor.

расскажите друзьям
люди
Алексей Балабанов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»