Bloomberg: число созданных в Турции компаний с участием россиян в 2022 году выросло на 670%

Граждане России за 2022 год зарегистрировали в Турции 1363 компании — это на 670% больше, чем было в 2021-м. Тогда россияне запустили 177 бизнесов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные турецкого Фонда исследований экономической политики.
Российские граждане стали и главными иностранными покупателями жилой недвижимости в Турции — они приобрели почти 25% объектов. RB.ru отмечает: владение недвижимостью облегчает получение ВНЖ или гражданства.
В целом продажи квартир и домов иностранцам в Турции выросли на 15,1%. Наиболее популярные направления — Стамбул и Анталья. В Анталье объем сделок увеличился на 76,5%.
16 марта стало известно, как релокация повлияла на число бизнесов, открытых россиянами в Армении. Юрлиц оказалось порядка 2500, заявил министр экономики страны Ваган Керобян. Еще 4000 человек оформили ИП.
«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — сообщил Керобян.