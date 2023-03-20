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Bloomberg: число созданных в Турции компаний с участием россиян в 2022 году выросло на 670%

Денис Ламехов
Сегодня в 15:44

Граждане России за 2022 год зарегистрировали в Турции 1363 компании — это на 670% больше, чем было в 2021-м. Тогда россияне запустили 177 бизнесов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные турецкого Фонда исследований экономической политики.

Российские граждане стали и главными иностранными покупателями жилой недвижимости в Турции — они приобрели почти 25% объектов. RB.ru отмечает: владение недвижимостью облегчает получение ВНЖ или гражданства.

В целом продажи квартир и домов иностранцам в Турции выросли на 15,1%. Наиболее популярные направления — Стамбул и Анталья. В Анталье объем сделок увеличился на 76,5%.

16 марта стало известно, как релокация повлияла на число бизнесов, открытых россиянами в Армении. Юрлиц оказалось порядка 2500, заявил министр экономики страны Ваган Керобян. Еще 4000 человек оформили ИП.

«Чистая релокация за 2022 год — примерно 108–110 тыс. граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание», — сообщил Керобян.

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