Radiohead выпустят новый материал в течение «пары следующих лет»

В своей рецензии Сергей Степанов писал: «Девятый альбом Radiohead „A Moon Shaped Pool“, хоть и не спасет рок, во всеуслышание напоминает, на что способна его тотемная группа. Это и артистическое высказывание наивысшей пробы, и пир уха, и альбом-монолит, на котором чуть ли не впервые со времен „Kid A“ нет ни единой проходной песни».