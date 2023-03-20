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Radiohead выпустят новый материал в течение «пары следующих лет»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:38

Барабанщик британской группы Radiohead Филип Селвей заявил, что коллектив выпустит новый материал в течение «пары следующих лет». Музыканта цитирует MusicNews.

«Мы [участники Radiohead] постоянно беседуем о разных вещах. Но текущие совместные проекты, помимо материалов по альбомам „Kid A“ и „Amnesiac“, которыми мы занимались [переиздание пластинок под заголовком „Kid AMnesia“ и соответствующая выставка], для нас отодвинуты чуть дальше по времени. Мы разговариваем, но сейчас каждый занят своим делом», — также сообщил Селвей.

Он добавил: «Когда началась пандемия, мы планировали отойти от Radiohead и заняться другими вещами. Развивались сторонние проекты, мы дали им время. Но да, мы скоро соберемся вместе».

Последний к текущему моменту полноформатный альбом Radiohead «A Moon Shaped Pool» увидел свет в 2016-м. В читательском голосовании «Афиши Daily» он занял вторую строчку в списке лучших записей года — уступила пластинка лишь финальной работе Дэвида Боуи «Blackstar».

В своей рецензии Сергей Степанов писал: «Девятый альбом Radiohead „A Moon Shaped Pool“, хоть и не спасет рок, во всеуслышание напоминает, на что способна его тотемная группа. Это и артистическое высказывание наивысшей пробы, и пир уха, и альбом-монолит, на котором чуть ли не впервые со времен „Kid A“ нет ни единой проходной песни».

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