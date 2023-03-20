На «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные Гринписом

В приложении «Яндекс Карты» теперь можно найти более 24 тыс. пунктов сбора вторсырья, проверенных проектом Гринписа Recyclemap, сообщила организация.
Запрос «раздельный сбор мусора» покажет точки приема по всей России. С помощью фильтров — всего их двадцать один — можно выбрать пункт, который принимает конкретный тип отходов.
Также информацию о необходимом типе сырья можно указать в самом запросе — к примеру, «куда сдать батарейки». Выбранные пункты можно сохранять в закладках, а также составлять из них списки.
Как говорят в Гринписе, проект Recyclemap поддерживают 40 тыс. волонтеров из 54 городов России. Они обходят пункты приема, собирают информацию о них и фиксируют изменения.