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На «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные Гринписом

Денис Ламехов
Сегодня в 12:06

В приложении «Яндекс Карты» теперь можно найти более 24 тыс. пунктов сбора вторсырья, проверенных проектом Гринписа Recyclemap, сообщила организация.

Запрос «раздельный сбор мусора» покажет точки приема по всей России. С помощью фильтров — всего их двадцать один — можно выбрать пункт, который принимает конкретный тип отходов.

Также информацию о необходимом типе сырья можно указать в самом запросе — к примеру, «куда сдать батарейки». Выбранные пункты можно сохранять в закладках, а также составлять из них списки.

Как говорят в Гринписе, проект Recyclemap поддерживают 40 тыс. волонтеров из 54 городов России. Они обходят пункты приема, собирают информацию о них и фиксируют изменения.

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