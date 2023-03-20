Турецкий продакшен выделит миллион долларов на мультфильм Бекмамбетова про Ходжу Насреддина

Турецкий производитель кино и анимации Yeni Dusler Animation выделит миллион долларов на новый мультфильм Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщает РБК.
В рамках партнерства Yeni Dusler Animation и Bazelevs турецкий продакшен получит права на дистрибуцию проекта про приключения восточного фольклорного персонажа Ходжу Насреддина на территории страны.
В основу мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки режиссера, премьера которой состоялась в начале 2021 года в Театре Наций в Москве. Производство проекта уже идет, релиз запланирован на 2024 год.
По замыслу авторов, анимационный фильм должен положить начало новой киновселенной: студия разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект. Yeni Dusler Animation также проинвестирует в Турции открытие анимационной школы, преподавателями которой станут специалисты Bazelevs. Сумма сделки неизвестна.