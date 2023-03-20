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Турецкий продакшен выделит миллион долларов на мультфильм Бекмамбетова про Ходжу Насреддина

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:37

Турецкий производитель кино и анимации Yeni Dusler Animation выделит миллион долларов на новый мультфильм Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщает РБК.

В рамках партнерства Yeni Dusler Animation и Bazelevs турецкий продакшен получит права на дистрибуцию проекта про приключения восточного фольклорного персонажа Ходжу Насреддина на территории страны.

В основу мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки режиссера, премьера которой состоялась в начале 2021 года в Театре Наций в Москве. Производство проекта уже идет, релиз запланирован на 2024 год.

По замыслу авторов, анимационный фильм должен положить начало новой киновселенной: студия разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект. Yeni Dusler Animation также проинвестирует в Турции открытие анимационной школы, преподавателями которой станут специалисты Bazelevs. Сумма сделки неизвестна.

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Тимур Бекмамбетов
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