Дейзи Эдгар-Джонс из «Нормальных людей» ведет переговоры об участии в перезапуске «Смерча»

Британская актриса Дейзи Эдгар-Джонс, известная по роли Марианны Шеридан в сериале «Нормальные люди», ведет переговоры об участии в перезапуске фильма-катастрофы «Смерч» 1996 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Снимет фильм по сценарию Марка Л.Смита автор «Минари» Ли Айзек Чун. В новый фильм, который в анонсе получил подзаголовок «Новая глава», не будет возвращения персонажей из оригинала.
Эдгар-Джонс сыграет в проекте роль бывшей охотницы за штормами, которая, пережив разрушительное столкновение с торнадо, теперь занимается бумажной работой. Однако вскоре ей придется заняться старым делом. Сейчас актриса снимается в адаптации Дэниела Минахана «На быстрых лошадях».
Производство «Смерча» курируют Amblin Entertainment и Universal Pictures при финансовом участии Warner Bros.
«Смерч» 1996-го снял режиссер Ян де Бонт. В фильме снялись Хелен Хант и Билл Пакстон в ролях ученых-метеорологов, противостоящих стихийному бедствию.