Дейзи Эдгар-Джонс из «Нормальных людей» ведет переговоры об участии в перезапуске «Смерча»

Эдгар-Джонс сыграет в проекте роль бывшей охотницы за штормами, которая, пережив разрушительное столкновение с торнадо, теперь занимается бумажной работой. Однако вскоре ей придется заняться старым делом. Сейчас актриса снимается в адаптации Дэниела Минахана «На быстрых лошадях».