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Создатели Counter-Strike регистрируют торговый знак CS2

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:53

14 марта компания Valve зарегистрировала торговые знаки CS2 и Counter-Strike. Об этом рассказали пользователи соцсетей, заметившие записи в базе данных американского Ведомства по патентам и торговым знакам (USPTO).

Всего Valve подала заявки на четыре торговых знака. В записях указано, что они нужны для сетевых видеоигр.

Разговоры о разработке Counter-Strike на движке Source 2 ходят давно. В начале марта в сообществе Valve заметили поддержку для неизвестных exe-файлов, csgos2.exe и cs2.exe в последнем драйвере NVIDIA. Затем киберспортивный журналист Ричард Льюис сообщил, что бета-тестирование Counter-Strike на Source 2 начнется в марте либо в апреле.

Льюис также добавил, что новая версия может выйти под названием Counter-Strike 2. Тем временем Valve никаких анонсов и заявлений не делала.

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