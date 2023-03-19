Создатели Counter-Strike регистрируют торговый знак CS2

Разговоры о разработке Counter-Strike на движке Source 2 ходят давно. В начале марта в сообществе Valve заметили поддержку для неизвестных exe-файлов, csgos2.exe и cs2.exe в последнем драйвере NVIDIA. Затем киберспортивный журналист Ричард Льюис сообщил, что бета-тестирование Counter-Strike на Source 2 начнется в марте либо в апреле.