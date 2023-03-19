В Москве арестовали мужчину из‑за «дискредитирующих армию» картинок в телефоне

Суд вынес решение об аресте сроком на две недели уже спустя несколько часов после задержания Самойлова. После этого мужчину отвезли в спецприемник «Сахарово» в Подмосковье, где он находится до сих пор. Оттуда он смог позвонить матери — так родственники узнали об аресте.