В Москве арестовали мужчину из‑за «дискредитирующих армию» картинок в телефоне

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова из‑за картинок в телефоне. Об этом «Новой газете Европа» рассказал брат арестованного Николай Лунченков.
По его словам, Самойлова задержали 17 марта в метро. Там один из пассажиров увидел у него в телефоне «дискредитирующий российскую армию» контент и позвал полиции. Правоохранители подошли к Самойлову через несколько станций.
Полицейские увели мужчину, просмотрели его мобильное устройство, а затем составили протокол о распространении экстремистских материалов.
На сайте Черемушкинского суда появилась карточка дела. Юрия Самойлова признали виновным по статье 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов).
Суд вынес решение об аресте сроком на две недели уже спустя несколько часов после задержания Самойлова. После этого мужчину отвезли в спецприемник «Сахарово» в Подмосковье, где он находится до сих пор. Оттуда он смог позвонить матери — так родственники узнали об аресте.