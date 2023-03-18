Экс-депутат Госдумы призвал забрать у Турции Стамбул, воспользовавшись кризисом из‑за землетрясений

Депутат Госдумы пятого созыва Семен Багдасаров призвал захватить у Турции Стамбул, воспользовавшись кризисом в стране, возникшим из‑за катастрофических землетрясений. Своей позицией он поделился в эфире онлайн-шоу Владимира Соловьева, отрывок его монолога распространился в телеграм-каналах.
Экс-депутат сказал, что следует воспользоваться кризисом и «изгнать» Турцию из Средней Азии, «расколоть ее влияние на Украине», «выгнать с Южного Кавказа». Затем, перейдя на крик, он заявил: «И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам — Константинополь!»
По его мнению, над храмом Святой Софии следует водрузить крест и начать там чтение молитв на арамейском языке. «Можно и на русском», — добавил Багдасаров.
«Они считают, что юг России ихний, значительная часть Поволжья — ихняя, Сибирь — ихняя. А мы почему не считаем то, что это… Это никогда ихним не было! Турок — это не тюрк, в зеркало пусть посмотрят. Что есть между турком, значит, якутом, киргизом и казахом. Да ни черта общего нет! Это все равно, что я скажу, что я китаец», — попытался аргументировать справедливость территориальных притязаний экс депутат.
«Кризис? И, слава Богу, кризис. Кризис должен закончиться крахом и присоединением к нам наших территорий», — заключил Багдасаров.