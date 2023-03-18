Экс-депутат Госдумы призвал забрать у Турции Стамбул, воспользовавшись кризисом из‑за землетрясений

«Они считают, что юг России ихний, значительная часть Поволжья — ихняя, Сибирь — ихняя. А мы почему не считаем то, что это… Это никогда ихним не было! Турок — это не тюрк, в зеркало пусть посмотрят. Что есть между турком, значит, якутом, киргизом и казахом. Да ни черта общего нет! Это все равно, что я скажу, что я китаец», — попытался аргументировать справедливость территориальных притязаний экс депутат.