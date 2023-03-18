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Кенан Томпсон и Кел Митчелл вернутся в продолжение фильма «Отличный гамбургер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:17

Nickelodeon Studios и Paramount+ официально подтвердили запуск фильма «Отличный гамбургер-2». Об этом сообщает Deadline.

К своим ролям вернутся Кенан Томпсон и Кел Митчелл. Лента расскажет о Декстере Риде (Томпсон) и кассире Эде (Митчелл), которые воссоединяются в ресторане быстрого питания «Отличный гамбургер» с новой группой сотрудников.

Производство фильма начнется в мае, премьера запланирована на конец 2023-го эксклюзивно на Paramount+. Сценарий написали авторы оригинальной картины Кевин Копелов и Хит Сейферт. Они также выступают в качестве исполнительных продюсеров. Режиссер — Фил Трейлл («Бруклин 9-9»).

«Быть частью того, что полюбилось стольким поколениям людей, заставляет меня гордиться этим, а теперь вернуться туда, где все началось, и работать над сиквелом — просто нереально! <…> Не терпится показать фанатам, чем занимались эти персонажи с тех пор, как мы видели их в последний раз», — сказал Томпсон.

Оригинальный фильм был основан на скетче, который впервые появился в 1994 году в сериале «Всякая всячина». Он был посвящен ресторану быстрого питания «Отличный гамбургер» и его невежественному кассиру Эду. Полноценный фильм «Отличный гамбургер» был выпущен в прокат 25 июля 1997 года.

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Кенан ТомпсонКел МитчеллФил Трейлл
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