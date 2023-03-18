Кенан Томпсон и Кел Митчелл вернутся в продолжение фильма «Отличный гамбургер»

«Быть частью того, что полюбилось стольким поколениям людей, заставляет меня гордиться этим, а теперь вернуться туда, где все началось, и работать над сиквелом — просто нереально! <…> Не терпится показать фанатам, чем занимались эти персонажи с тех пор, как мы видели их в последний раз», — сказал Томпсон.